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ديني

هل يجب على الزوج الزكاة عن زوجته بعد طلاقها؟ الأزهر يرد.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:59 م
هل يجب على الزوج
هل يجب على الزوج الزكاة عن زوجته بعد طلاقها ؟
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محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "طلقت زوجتي قبل دخول شهر رمضان فهل يجب علي أن أخرج عنها زكاة الفطر؟".



وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا كانت عدة الزوجة قد انقضت فلا يجب على المطلق إخراج زكاة الفطر عن المطلقة، أما إذا كانت المرأة في فترة العدة فمن الواجب على المطلق أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها لا تزال زوجته حكما.

هل الطفل الرضيع يخرج عنه زكاة الفطر 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم كبيرًا كان أم صغيرًا حتى الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان فيخرجها عنه من يعوله.

وأضاف «علام»، في فتوى له، أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده وكل من يعولهم، منوهًا بأن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

واستشهد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة:60).
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