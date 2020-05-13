هل يجب على الزوج الزكاة عن زوجته بعد طلاقها؟ الأزهر يرد.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "طلقت زوجتي قبل دخول شهر رمضان فهل يجب علي أن أخرج عنها زكاة الفطر؟".









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وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا كانت عدة الزوجة قد انقضت فلا يجب على المطلق إخراج زكاة الفطر عن المطلقة، أما إذا كانت المرأة في فترة العدة فمن الواجب على المطلق أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها لا تزال زوجته حكما.





هل الطفل الرضيع يخرج عنه زكاة الفطر