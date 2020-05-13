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مرأة

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:01 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بلوزة أنيقة باللون الأوف وايت مصنوعة من القماش الستان الناعم، ونسقت معها بنطلونا أخضر فضفاضا، مما منحها إطلالة غير تقليدية.


وانتعلت هيفاء وهبي حذاء بيج ذا كعب عالٍ، فيما تزينت بمجموعة من الاكسسوارات العصرية وارتدت اكسسوار شعر ملفتا حمل توقيع دار الأزياء العالمية versace وبلغ سعره 454 ريالا سعوديا.

ووضعت هيفاء وهبي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، كما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها.

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