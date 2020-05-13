تكليف فرغلي وكيلا لهندسة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف الدكتور محمد جلال فرغلي رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب .





تدرج فرغلي فى مراحل التعليم المختلفه حتى حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص تعدين وفلزات ، ثم إلتحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص الماجستير فى مجال تركيز الخامات ثم عين مدرسا مساعدا وإستكمل مشوار الدراسات العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة فريدريش ألكسندر بألمانيا فى مجال استخدام تكنولوجيا الفصل الفيزيائي في معالجة الخامات ثم رقى بعد ذلك لدرجة استاذ مساعد عام 2015 ، تولى فرغلي رئاسة قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة الازهر بقنا .





بجانب ذلك تولى فرغلي مديرا لمكتب دعم الابتكار ونقل و تسويق التكنولوجيا (TICO) في جامعة الأزهر. وهو أيضا مدير حاضنة الأعمال التكنولوجية رواق بجامعة الأزهر ، بجانب ذلك هو خبير في التخطيط الاستراتيجي في مجال ادارة الابتكار والتكنولوجيا وحاضنات الاعمال ، حصل وكيل كلية هندسة الازهر الجديد على العديد من الدراسات و الدورات المتقدمة في مجال ريادة الاعمال وسياسات الملكية الفكرية والابتكار المجتمعي ونقل وتسويق التكنولوجيا من العديد من الجامعات منها جامعة جورج واشنطن ، جامعة جورجتاون ، الجامعة الأمريكية بواشنطن وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة بيتسبرج وجامعة واين ستيت ، جامعة أوكلاند ، جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى جامعة أخن بالمانيا و جامعة قبرص الوطنية. كما شارك في وفد جامعة الازهر الى جامعات بيرمنجهام و جامعة لندن وجامعة سيواث بالمملكة المتحدة كما أنه عضو المكتب الفني لرئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و رئيسا للجنة نقل و تسويق التكنولوجيا بالاكاديمية وهو أيضًا عضو في العديد من البرامج الدولية مثل "برنامج الخبراء العائدين" ألمانيا و USAID SEED الولايات المتحدة الأمريكية و MTDCماليزيا و NETKITE بالاتحاد الأوروبي.



