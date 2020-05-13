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ثقافة

الكورونا في زمن الفراعنة.. رواية للكاتب عمرو فريد تكشف عظمة المصريين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


انتهى المؤلف عمرو فريد، من روايته الجديدة "الكورونا في زمن الفراعنة"، وهي صادرة عن دار ملاذ للنشر والتوزيع.

وكشف الكاتب والسيناريست عمرو فريد الشهير بـ"أبو جمولي"، في تصريحات لبرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TEN، أن روايته تعد أول رواية خيالية تتحدث عن الكورونا في زمن القدماء المصريين من خلال تناول 3 قصص أسطورية من قصص الفراعنة عن الكنز المفقود في وادي النيل، وأن جميع أبطال الرواية شخصيات حقيقية من التاريخ المصري القديم، وترصد الأحداث عظمة الشعب المصري القديم.

الجدير بالذكر أن عمرو فريد يصدر له قريبًا فيلم جديد بعنوان "أبيض وأسود" ومن المقرر أن يقوم ببطولته كلا من هنا الزاهد ومصطفى خاطر وداري الاتفاق على باقي أبطاله، وهو من إخراج محمد مصطفى، وسيتم البدء في تصويره في أغسطس المقبل بعدد من الأحياء الشعبية داخل محافظة الإسكندرية.
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