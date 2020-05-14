بعد مخالطته نائبة مصابة بكورونا.. برلماني يطالب الحكومة بحظر شامل في البلاد

طالب النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بضرورة تطبيق الحظر الشامل فى البلاد ، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا لتطبيق الحظر الجزئي وعدم تطبيقه بشكل كامل في البلد.





وأشار خليل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يرفض ما أعلنت عنه وزارة الصحة بشأن عدم إجراء مسح شامل على المخالطين للمصابين بفيروس كورونا إلا بعد ظهور الأعراض عليهم.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على ضرورة عمل مسح شامل على الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا ، دون انتظار ظهور الأعراض عليهم.





وكان قد أعلن النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه خالط النائبة شيرين فراج المصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي 6 مايو، حينما حضرت إلى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أنه تحدث معها طويلا في هذا اليوم عن مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة.





وأكد خليل فى تصريحات سابقة لـ"صدى البلد" أنه فور علمه بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا قرر عزل نفسه في المنزل لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أنه لايعاني من أي أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن كل الأطباء نصحوه بعدم إجراء مسح شامل إلا بعد تأكده من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي فهو ملتزم بتعليمات الأطباء.





كانت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أصيبت بـ فيروس كورونا المستجد، كأول نائبة تقع ضحية للفيروس، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.



