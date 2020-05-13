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مرأة

يسبب نزيفا .. أضرار تناول الأسبرين.. "فيديو"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:30 م
اضرار الاسبرين
اضرار الاسبرين
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رشا عوني
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول أقراص الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف طبيب، كما يفعل العديد من المصريين الذين اعتادوا على شراء الأسبرين وتناوله عند الشعور بأي تعب. 


وأكد شعبان، خلال برنامجه " رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف الطبيب يسبب مشاكل صحية خطيرة أكثر من فوائده، موضحًا أن الأسبرين لا يمنع جلطات القلب كما هو شائع لدى البعض. 


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وأوضح عميد القلب السابق، أن الأسبرين يسبب قرحة المعدة والتهابها، وقد تصل مخاطره إلى حدوث نزيف حاد. 


وأكد جمال شعبان أن هناك بعض الأشخاص تحديدًا يجب ان يتجنبوا تمامًا الأسبرين، وهم مرضى الضغط والسكر والكوليسترول و الذين عانوا من جلطة بالقلب سابقًا أو أي مشكلة قلبية.
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