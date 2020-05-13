أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-5-2020

ننشر اسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و 4.5 جنيه.

ووصل سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنيه، و البصل بين 2.5 و 3.5 جنيهات؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلي 4.5 جنيهات في الكيلو الواحد.





وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و 4.5 جنيهات للكيلو الواحد، و الفاصوليا بـ4.5 جنيه و الباذنجان البلدي و الرومي بـ1.5 و 3.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو.

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 3 و 5 جنيهات و البسلة بين 4 و 7 جنيهات للكيلو الواحد.

على صعيد آخر ننشر أسعار الفاكهة أيضا حيث سجل كيلو التفاح الإيطالي نحو 17 و 23 جنيها للكيلو ، أما التفاح مصري بـ 5 و 10 جنيها.





أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو و الفروالة و الكانتلوب بـ 3 و7 جنيهات للكيلو.