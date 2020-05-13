البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية ، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغوط بينية من جانب المستثمرين المصريين والأجانب. اختتمت، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغوط بينية من جانب المستثمرين المصريين والأجانب.





رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 548.692 مليار جنيه. وخسربنحو 9.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 548.692 مليار جنيه.





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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.81% مسجلا مستوى 10396 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" الصناديق متساوي الأوزان بنسبة 2.13% مسجلا مستوى 1516 نقطة.اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغوط بينية من جانب المستثمرين المصريين والأجانب.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 548.692 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.81% مسجلا مستوى 10396 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" الصناديق متساوي الأوزان بنسبة 2.13% مسجلا مستوى 1516 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجى إكس 70 متساوى الأوزان الذي يضم أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.18% مسجلا مستوى 1113 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 688 نقطة.







