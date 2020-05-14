صحة البرلمان تشيد بإجراءات مجلس النواب بعد إصابة نائبة بـ كورونا

أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بالإجراءات التى أعلن عنها أمين مجلس النواب بشأن عزل العاملين المخالطين للنائبة شيرين فراج المصابة بكورونا 14 يوما ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتناسب مع تعليمات وزارة الصحة التى أعلنت عنها منذ أول يوم.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك نوابًا حضروا اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وخالطوا النائبة شيرين فراج وقرروا اللجوء للعزل المنزلى لمدة 4 يوما.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هذه الإجراءات الإحترازية جيدة لأننا نخاف على بعضنا البعض ، ويجب ان نلتزم بهذه الإجراءات من أجل الحفاظ على صحتنا من الإصابة بفيروس كورونا.





وجه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي رسالة إلى موظفيه، جميع العاملين الذين قاموا بمخالطة النائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا، عن قرب خلال فترة أسبوعين سابقين، أن يبلغ مكتب الأمين باسمه وسبب المخالطة، وأن يعزل نفسه بالمنزل لمدة ١٤ يوما، وفي حال ظهور أي أعراض يتواصل مع القطاع الطبي بالمجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، في بيان ، الثلاثاء، أن هناك اهتماما بمسألة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.

وقال الأمين العام إنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وتم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة، وهى الأماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحة منهم.

وأضاف أن وفد قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة وصل إلى المجلس فور العلم بإصابة النائبة، وراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، خاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.



