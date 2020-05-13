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رياضة

مرتضى منصور لـ الجنايني: اسمع كلام محمود الخطيب ومتجيش جنب عدد الاجانب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:36 م
محمود الخطيب وعمرو
محمود الخطيب وعمرو الجنايني
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القسم الرياضى
تواصل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مع رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني من أجل عدم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الأبيض، أنه فور علمه بمخاطبة الأهلي لاتحاد الكرة، بعدم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، أرسل رسالة نصية لـ"الجنايني" قائلا: "أسمع كلام محمود الخطيب يا عمرو وماتجيش جنب عدد اللاعبين الأجانب".


كان الأهلي رفض تقليل عدد الأجانب، وقام سيد عبدالحفيظ مؤخرا بالاستفسار من اتحاد الكرة، عن نظام القيد وقوائم الموسم الجديد، من أجل رسم فترة الانتقالات المقبلة.

وصرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، من قبل بأن تقليص عدد الأجانب من قبل اتحاد الكرة، قرار خاطئ.

وشدد "اسماعيل"، علي انه لا يصح أن يصدر اتحاد الكرة تسريبات بشأن تقليص عدد الأجانب، لمعرفة المردود لكن يجب ان يكون القرار رسميًا من أجل منح الأندية الوقت الكافي للتصرف في الملف.
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