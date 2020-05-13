بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964

قامت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بنشر فيلم تسجيلى نادر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للحظة إشارة البدء فى تحويل مجرى النيل خلال فترة بناء السد العالى 1964 .





وفى نبذة تاريخية لهذا الصرح الهندسى التاريخى نجد أن مصر كانت على موعد بتحويل مجرى النيل لأول مرة إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من بناء السد العالى .





وهو ما أظهره الفيلم التسجيلى النادر الذى تواجد فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برفقته نيكيتا خروتشوف، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى آنذاك وهما يعطيان إشارة البدء فى تحويل مجرى النيل إيذانًا ببناء السد العالى وبدء تحول جديد فى مستقبل مصر. ففى 16 مايو عام 1964.





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وكانت قد لجأت مصر إلى كل من الولايات المتحدة وإنجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد ، فى سنة 1955، و كانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية ، فقد صاحب إعلان البنك الدولى مذكرة الغرب – بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية – وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع.





ورغم ذلك الرفض الغربى لمشروع بناء السد العالى، لم تتخل مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد الهالى لحتميته الاقتصادية، وكان رد عبد الناصر الحاسم على سحب أمريكا وانجلترا تمويل بناء السد هو تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية.



