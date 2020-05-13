AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:59 م
تحويل مجرى النيل
تحويل مجرى النيل بالسد العالى
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قامت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بنشر فيلم تسجيلى نادر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للحظة إشارة البدء فى تحويل مجرى النيل خلال فترة بناء السد العالى 1964 . 

وفى نبذة تاريخية لهذا الصرح الهندسى التاريخى نجد أن مصر كانت على موعد بتحويل مجرى النيل لأول مرة إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من بناء السد العالى . 

وهو ما أظهره الفيلم التسجيلى النادر الذى تواجد فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برفقته نيكيتا خروتشوف، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى آنذاك وهما يعطيان إشارة البدء فى تحويل مجرى النيل إيذانًا ببناء السد العالى وبدء تحول جديد فى مستقبل مصر. ففى 16 مايو عام 1964.

واقرأ أيضًا:

وكانت قد لجأت مصر إلى كل من الولايات المتحدة وإنجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد ، فى سنة 1955، و كانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية ، فقد صاحب إعلان البنك الدولى مذكرة الغرب – بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية – وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع. 

ورغم ذلك الرفض الغربى لمشروع بناء السد العالى، لم تتخل مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد الهالى لحتميته الاقتصادية، وكان رد عبد الناصر الحاسم على سحب أمريكا وانجلترا تمويل بناء السد هو تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية.

وبدأ التفكير فى تنفيذه بواسطة المهندس اليونانى المصرى دانينيوس فى نهاية عام 1952، وبدأ التنفيذ الفعلى للمشروع فى 9 يناير 1960، وانتهت المرحلة الأولى فى منتصف مايو 1964 بتحويل مياه النهر إلى قناة التحويل .
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
بفيلم تسجيلى نادر.. الزعيم جمال عبد الناصر يعطي إشارة تحويل مجرى النيل بالسد العالى عام 1964
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لم يمت غرقا..عالم آثري: رمسيس الثاني ليس فرعون موسى

تعرف على حقيقة إصابة متحدث النواب بكورونا ودخوله المستشفى

مفاجأة.. سعد سمير نجم الأهلي حر ويحق له التوقيع لأي ناد

تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق سكن مصر في 8 مدن جديدة

وظائف جديدة بالبنك الأهلي لخريجي 2016-2019.. مطلوب 15 تخصصا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة