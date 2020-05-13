وزير النقل: التعاقد على شراء 260 جرارا مع صيانة الأسطول الحالي بالسكة الحديد

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، و قائمة المركز المالي، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.





واستعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة التي قامت بها الشركة خلال عام2019 حيث تم اجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة انتاجيتها حيث جار انشاء وتطوير ورش (الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب ).





كما ناقشت الجمعية مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة واجهزة اختبار جديدة، كما ناقشت الجمعية موقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وكذلك ماتم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة.



وناقشت الجمعية موقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس، حيث تم شحن 24 محركا و120 موتور جر وفي انتظار اعادة الشحن مرة اخري تمهيدا لاعادة هذه الجرارات للخدمة.





وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.



وأشار إلى ضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة، مشددا على أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من اولويات وزارة النقل.





وأضاف أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين اتجاها فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول فى التعاقد على شراء 260 جرار جديدا والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.





وشدد على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.







كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.