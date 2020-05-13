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أخبار العالم

خريطة كورونا في السعودية.. الرياض وجدة الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:06 م
السعودية
السعودية
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عبدالله قدري
أعلنت وزارة الصحة السعودية، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدن المملكة اليوم الأربعاء، والبالغ عددها 1905 حالات.

وحلت العاصمة السعودية الرياض في المركز الأول بنسب الإصابات البالغ عددها 673 حالة، ثم جاءت مدينة جدة بواقع 338، مكة 283، الدمام 147، الهفوف 67، المدينة 64، الجبيل 52، الطائف 50  الخبر 47، تبوك 35، المجمعة 30.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقدته وزارة الصحة السعودية، بشأن الإحاطة الإعلامية حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

في حين سجلت الدرعية  18، الظهران 14، أملج 13،  بيش 11، الخرج 6، سلوى 4، صفوى 4، فيما سجل كل من الجفر القطيف بقيق الخرمة 3 حالات في كل منهن، وسجلت الخفجي وقرية العليا وراس تنورة و رابغ و قرعه والقنفذة وشرورة وحائل والمزاحمية وحوطة سدير حالتين في كل منهن.

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وسجلت أبها والنعيرية وبريدة وعنيزة والرس والهدا والليث والمخوة ونجران وحوطة بني تميم والدلم ووادي الدواسر والدوادمي والرين والسليل والزلفي ورويضة العرض حالة واحدة في كل منطقة على حدة.


              

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل جمالي الإصابات إلى 44830، وإجمالي حالات التعافي 17622، وإجمالي الوفيات بالفيروس إلى 273 حالة.

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