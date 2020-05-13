سر أسماء المدن المصرية وسبب تسميتها ..تفاصيل

كثير منا لايعرف تاريخ المحافظة التي ينتمي اليها وأيضا لماذا سميت بهذا الأسم يرجع لكل أسم تاريخ عريق لهذا السبب أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس يحدثنا عن بعض أسماء المحافظات والقري لماذا سميت بهذا الاسم .





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وأضاف أستاذ التاريخ عاصمة مصر الفرعونية وظلت هكذا لأكثر من 1500 وان كلمة الأقصر هي جمع كلمة قصر لكثرة قصورها وضخامة صروحها وأعجب بها العرب ولهذا سميت الاقصر بسبب المعابد والقصور التي توجد بيها وسميت الاقصر بعدة أسماء منها طيبة وبمدينة الشمس والصولجان والمدينة ذات المائة باب.





مستكملا بقرية أبيدوس مركز البلينا محافظة سوهاج كانت أحد المدن القديمة بمصر العليا يجمع معظم علماء الآثار على أنها عاصمة مصر الأولى وبها اجمل معابد مصر وكانت مدينة مقدسة أطلق عليها الأغريق تنيس وكانت قديما تسمي ابيدو معبد سيتي الأول مؤسس الأسرة ١٩





وأشار قاسم أستاذ التاريخ سميت دمنهور قديما ب "دى من حور"وذلك على اعتبار إنها كانت مركز لعبادة الاله حورس وبعد الفتح الإسلامي حرفت بالعربية إلى اسمها المعروف الآن "دمنهور" ولكن تم تغير الاسم أكثر من مره في النصوص اليونانية عرفت باسم "هرموبوليس وكذلك سميت "أبوللونوبوليس" نسبة للمعبود اليوناني.





وأضح كلمة مصر بالانجليزية أيجيبت مأخوذة من اسم مصر قديما بالقبطية و هي مزيج من اليونانية و الهيروغليفيةوتعني كلمة أجبت أرض الفيضان وبعدها اخذها الاغريق وسميت أيجبيتوس و مع أنتشار اللغة اليونانية في العالم كله تحولتhakaptah في اللغة القبطية الى egapthah باليونانية ومنها جاءت كلمة أيجيبت egypt في الانجليزية .





قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس عرفت أسوان فى اللغة المصرية القديمة باسم سونو ومعنها السوق حيث كانت مركزا للتبادل التجاري مابيين مصر وأفريقا فأطلق عليها سونو أى السوق، وحرف الإغريق أسمها إلى "سين"، ثم أطلق عليها الأقباط سوان إلى أن جاء العرب فى القرن السادس الميلادى فنطقوها أسوان .