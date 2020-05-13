أكاديمية البحث العلمي: المؤسسات الدولية تقدر جهودنا لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مجلس البحوث العالمي أعطى اهتماما ومتابعة لعدة مبادرات أطلقتها الأكاديمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، كان على رأسها مبادرة "طبق فكرتك"، "الهاكاثون الافتراضي"، "معا ضد الوباء"









وأشار إلى الاهتمام بالتحديات التي أطلقها بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي لمواجهة كورونا، موضحا أن الأكاديمية كانت تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إيجاد حلول بديلة لسد النقص في الإمكانيات العلاجية والصحية خلال أزمة كورونا.





وأوضح أن الأكاديمية دشَّنت تلك المبادرات تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مبادرة بتنظيم أول هاكاثون افتراضي بعنوان "ضد الوباء"، والذي كان بمشاركة وزارتي الصحة والاتصالات، موضحا أن هناك يوميا ١٠٠ طن تستخدم في تطهير وتعقيم الجامعات والمراكز البحثية والمباني الحكومية.



