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أخبار العالم

التراجع مستمر.. المغرب يسجل صفر وفيات بـ كورونا.. و94 إصابة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الصحة المغربية إنها سجلت 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6512 شخصا.

فيما لم تسجل المملكة المغربية أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي وفيات كورونا في المغرب إلى 188 حالة.

وسجلت الصحة المغربية 140 حالة تعافي جديدة من فيروس كورنا، ليصل  إجمالي حالات الشفاء إلى 3131 حالة.

وشهد المغرب تراجعا في عدد الحالات، حيث سجل 137 و218 و163 إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الاخيرة على التوالي.

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