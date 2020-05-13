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اقتصاد

أكثر من 700 ألف برميل.. تراجع مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة على غير المتوقع في أحدث أسبوع، إلى جانب مخزونات البنزين، بينما زاد مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته الوكالة.

وهبط مخزون الخام الأمريكي 745 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو إلى 531.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 4.1 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ثلاثة ملايين برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

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وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 593 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وانخفض معدل استغلال طاقة المصافي 2.6 نقطة مئوية، وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 252.9 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.5 مليون برميل إلى 155 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 2.9 مليون برميل، وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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