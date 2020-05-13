رامز جلال يخالف النظام ويخرج للضيف قبل موعده.. فيديو

قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن الكابتن رضا عبد العال أخف دم فى الدنيا وواحد من الشخصيات التى ظلمت فى عالم كرة القدم.
وقام النجم رامز جلال بالظهور لـ ابو المعاطى زكى من صورة الكابتن رضا عبد العال ولم ينتظر الظهور من صورته كما هو معتاد فى الحلقات السابقة.
وقد وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.