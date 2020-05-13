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توك شو

رامز جلال يخالف النظام ويخرج للضيف قبل موعده.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:06 م
رامز جلال
رامز جلال
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البهى عمرو
قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن الكابتن رضا عبد العال أخف دم فى الدنيا وواحد من الشخصيات التى ظلمت فى عالم كرة القدم.

وقام النجم رامز جلال بالظهور لـ ابو المعاطى زكى من صورة الكابتن رضا عبد العال ولم ينتظر الظهور من صورته كما هو معتاد فى الحلقات السابقة.


وقد وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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