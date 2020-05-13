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رياضة

شاهد.. أول تعليق من أبو المعاطي بعد رامز مجنون رسمي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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منار نور
علق الإعلامي أبو المعاطي علي حلقته مع رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي عرضت منذ قليل. 

وكتب أبو المعاطي من خلال حسابه الشخصي تويتر: "نزل قول.. أهلاوي يا رامز.. ربنا يسامحك".

ووقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
شاهد.. أول تعليق من أبو المعاطي بعد رامز مجنون رسمي
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