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أخبار البلد

مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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سعيد العربي
حالة من الحزن الشديد عاشها أبناء الجالية المصرية في نيويورك بعد وفاة الشاب المصري محمد حسن صاحب العشرين عاما متأثرا بفيروس كورونا، داخل شقته.

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وتوفي الشاب المصري ولم يخبر أحدا بآلامه، الشاب المصري كان أصيب بعدة أمراض منها حالة التشنجات واضطراب في كهرباء المخ وذلك منذ وصوله إلي أمريكا، بحسب ما ذكرت ايمان وهمان المصرية المقيمة بنيويورك لـ"صدى البلد".

وقالت إن الشاب المصري يشهد له الجميع بحسن الخلق وأنه شاب خدوم يحب الجميع وينصح الكل، وعمل منذ شهر مارس٢٠١٩ حتي توقف العمل بسبب كورونا .

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وظل محمد بالمنزل حتي اصيب بفيروس كورونا وتوفاه الله امس الساعة الثالثة والنصف ظهرا، مضيفة" مات محمد وليس له سوي الله  مات في بلد غريبة".

وتابعت ايمان " محمد الله يرحمه كان حابس نفسه فى البيت من اول ما تفشى مرض كورونا كان خايف يخرج للفيرس لكن الفيرس وصل لحد عنده فى البيت".
مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور
مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور
مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور
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