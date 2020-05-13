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سيارات

كيا تكشف عن سيارتها الجديدة k5 .. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة كيا عن سيارتها الجديدة k5  الجديدة كليا، والتي تجمع بين التصميم الجديد المبهر، والمقصورة الداخلية المركزة على السائق، مع وجود مجموعة من التقنيات المتطورة.

  

وتتمتع هذه السيارة بمحركات بنزين "سمارت ستريم"  ما يعد بداية مرحلة جديدة لسيارات كيا، حيث شهدت شركة السيارة الكورية نقلة نوعية، وتعتمد توجها جديدا في التصميم .

 

وستلعب تلك السيارة دورا هاما في تعزيز حضور كيا في قطاع سيارات السيدان العالمي وبعد مرور عقد من الزمن على ظهور نسختها الابكر  التي أدت لتغييرات كبيرة .

 

 كما تمثل هذه السيارة، الأحدث في المحطات البارزة في انتقال كيا إلى شركة متخصصة بانتاج السيارات المحبوبة الرياضية لدى الكثير من الشباب .

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وأكد رئيس قسم المنتجات في شركة كيا توماس شيميرا انه عند انطلاق سيارة k5 عام 2010 كانت من أكثر السيارات التي تميزت بطابع رياضي، مضيفا انه بفضل مجموعة التكنولوجيا الشاملة والمتطورة، والمحركات وناقلات السرعة الجديدة، والمقصورة الداخلية الفخمة، فإنها من أكثر سياراتنا تطورًا".

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