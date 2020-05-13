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فن

البرنس عاد لينتقم.. محمد رمضان يحتفل بخروجه من السجن بهذه الطريقة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:35 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

احتفل الفنان محمد رمضان بخروجه من السجن في الحلقة 20، ونشر مقطع من أغنيته "نمبر وان" عبر حسابه على إنستجرام،  يظهر فيه وهو يطلق الرصاص، وكتب تعقيبا "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة؟".


وينتظر الجمهور رحلة محمد رمضان من أشقائه خاصة بعدما قتلوا زوجته وابنه وشردوا ابنته فى الحلقة السابقة.


مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.


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تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.


وينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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