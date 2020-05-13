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رياضة

أحمد أحمد: استئناف مسابقات كرة القدم الإفريقية صعب تحديد موعده بسبب كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:22 م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
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إسماعيل محمود
أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم الأربعاء، عن استحالة لعب أو استكمال المنافسات القارية  في الوقت القريب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد أحمد في تصريحات نقلها موقع لو 360 سبورت المغربي:" من الصعب تحديد موعد عودة البطولات، نحن لا نفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي ، لأن الوضع مازال مقلقا بشان الفيروس المنتشر.

وأضاف أحمد:"عدد الإصابات في قارة إفريقيا بسبب فيروس كورونا كبير للغاية، لذا من الصعب التفكير في تحديد موعد لاستئناف المسابقات الإفريقية في الوقت الحالي، البطولات لن تعود إلا بعد تحسن الوضع الحالي."

وأنهى أحمد أحمد كلامه مطالبًا جميع الجهات المعنية بالحذر والحرص، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية، لمحاربة فيروس كورونا، وعدم التفكير في عودة البطولات في الوقت الحالي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف منافسات الدوري الممتاز لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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