أحمد أحمد: استئناف مسابقات كرة القدم الإفريقية صعب تحديد موعده بسبب كورونا

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، "كاف" اليوم الأربعاء، عن استحالة لعب أو استكمال المنافسات القارية في الوقت القريب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





من الصعب تحديد موعد عودة البطولات، نحن لا نفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي ، لأن الوضع مازال مقلقا بشان الفيروس المنتشر. وقال أحمد أحمد في تصريحات نقلها موقع لو 360 سبورت المغربي:"





وأضاف أحمد:"عدد الإصابات في قارة إفريقيا بسبب فيروس كورونا كبير للغاية، لذا من الصعب التفكير في تحديد موعد لاستئناف المسابقات الإفريقية في الوقت الحالي، البطولات لن تعود إلا بعد تحسن الوضع الحالي."





وأنهى أحمد أحمد كلامه مطالبًا جميع الجهات المعنية بالحذر والحرص، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية، لمحاربة فيروس كورونا، وعدم التفكير في عودة البطولات في الوقت الحالي.



