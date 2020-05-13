فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، رفضه لفكرة منح النادي الأهلي لقب الدوري المصري لهذا الموسم حال إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: إن منح الدوري للنادي الأهلي ليس من العدل، خاصة مع تجاهل الحديث عن الفرق الهابطة لدوري الدرجة الثانية.





وأكمل نجم نادي الزمالك السابق حديثه :" يجب أن يتم تحديد 3 فرق صاعدة للدورى الممتاز، وغيرهم هابطين لدوري الدرجة الثانية، وذلك إذا أراد أن يمنح البعض لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم".





وشدد فاروق جعفر على ان في موسم 1972 تم إلغاء الدوري بسبب اقتحام جماهير الأهلي لملعب مباراة الاهلي والزمالك، وتم الاعتداء على لاعبي الزمالك وتم الغاء الدوري دون تتويج الزمالك رغم انه كان متصدرا في ذلك التوقيت.





وأضاف :" عانى الزمالك خلال سنوات كثيرة من ضعف مجالس إدارته، وعدم التمسك بحقوق النادي عكس المجلس الحالي".



