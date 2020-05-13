AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:30 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
نور عادل
أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، رفضه لفكرة منح النادي الأهلي لقب الدوري المصري لهذا الموسم حال إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: إن منح الدوري للنادي الأهلي ليس من العدل، خاصة مع تجاهل الحديث عن الفرق الهابطة لدوري الدرجة الثانية.

وأكمل نجم نادي الزمالك السابق حديثه :" يجب أن يتم تحديد 3 فرق صاعدة للدورى الممتاز، وغيرهم هابطين لدوري الدرجة الثانية، وذلك إذا أراد أن يمنح البعض لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم".

وشدد فاروق جعفر على ان في موسم 1972 تم إلغاء الدوري بسبب اقتحام جماهير الأهلي لملعب مباراة الاهلي والزمالك، وتم الاعتداء على لاعبي الزمالك وتم الغاء الدوري دون تتويج الزمالك رغم انه كان متصدرا في ذلك التوقيت.

وأضاف :" عانى الزمالك خلال سنوات كثيرة من ضعف مجالس إدارته، وعدم التمسك بحقوق النادي عكس المجلس الحالي".

وتابع: "في موسم 82، حصل الأهلي على الدوري، بعد إلغاء هدف حسن شحاتة الشهير بداعي التسلل، والمجلس الأبيض لم يتمسك بحق النادي في الحصول على اللقب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى يونس: فايلر لا يشبه جوزيه لهذا السبب

الزمالك يوافق على منح لقب الدوري للنادي الأهلي.. تفاصيل

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

فاروق جعفر يلمح لتعاقد الزمالك مع حسام عاشور.. تفاصيل

فاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

الغندور يحسم الجدل حول رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك ويطالب بـ إلغاء الدوري المصري

ترشيحاتنا

الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق سكن مصر في 8 مدن جديدة

بعد أن أبكت المصريين.. 7 معلومات عن فريدة حسام ابنة محمد رمضان في مسلسل البرنس.. شاهد

قصة أم جميل زوجة أبي لهب وإيذاءهما للنبي الكريم

بعد مهاجمته بسبب مشهد البكاء.. أحمد زاهر لمتابعيه: مريم بخير أهي وزي الفل

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية

حكاية أكلة.. العدس وجبة الفراعنة وسبب تسميته اللغة العربية

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد