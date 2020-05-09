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رياضة

فاروق جعفر: نسبة جماهير الزمالك تساوت مع الأهلى مؤخرا والسبب مرتضى منصور .. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 05:49 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق إنه في الماضي، كانت نسبة جماهير الأهلي هي الأكبر، وهو ما تغير مؤخرًا بسبب قوة فريق الكرة بالزمالك، لتتساوى جماهير الناديين.

وأضاف جعفر، خلال حوار مع برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى: "مرتضى منصور حقق إنجازات كثيرة خلال سنوات قليلة، وأصبح له رصيد كبير لدى جماهير وأعضاء النادي".

وتابع: "أصبحت جماهير الزمالك على ثقة تامة بفوز فريقها في أي مباراة، عكس ما مضى من سنوات، ولأول مرة نرى فريق الكرة، يسافر لخوض مبارياته خارج مصر بطائرة خاصة".


وأردف فاروق جعفر :" مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض نجح في استعادة هيبة الزمالك رياضيًا وإنشائيًا، لدرجة أنه أصبح محبًا بدرجة أكبر للنادي.

وأكمل "إذا كان هناك من يطمع في كرسي رئاسة الزمالك، فعليه أن يخوض الانتخابات، لكن ثقة الجماهير والأعضاء في مرتضى منصور سترجح كفته".

وأشاد نجم ومدرب الزمالك السابق، بما قدمه مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، خلال سنوات قيادته للنادي.
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