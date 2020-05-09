طارق حامد: لن أوفي حق جماهير الزمالك حتى الموت

قال طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، أنه يوجه شكر وتحية لجماهير الزمالك الذين لا يقصرون اطلاقًا في مساندة ودعم الفريق.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أوفي حق جماهير الزمالك الغالية حتى الموت".

وطالب جماهير الزمالك بمواصلة دعم ومساندة النادي دائمًا.





وظهر طارق حامد أمس الجمعة في برنامج رامز مجنون رسمي، وبعد انتهاء البرنامج قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد.





وأكد مرتضى منصور أن رفع الغرامة عن اللاعب طارق حامد يأتى بعد أن لقن رامز جلال علقة في الإستديو الخاص بالبرنامج وسط العاملين عقب انتهاء المقلب وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية .



