سيف زاهر يشكر مجلس إدارة نادي الصيد لاستجابتهم بصرف رواتب العاملين

عضو اتحاد الكرة السابق الشكر الى مجلس ادارة نادى الصيد على استجابته للمبادرة التى أطلقها عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية بصرف مرتبات الموظفين فى ظل أزمة فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





قال سيف زاهر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "شكر خاص لمجلس إدارة نادي الصيد رغم كثرة وتعدد المبادرات إلا أن أفضلها على الإطلاق ما يتعلق بالموظفين والغلابة ... والحمد لله لم أخسر يوما رهاني على وعي مجالس الأندية المحترمة الواعية ومنها بالطبع نادي الصيد ( بيتي) ..





اضاف.. شكرًا استجابة مجلس الصيد لما ناديت به في ملعب أون تايم بالامس بصرف مستحقات ومرتبات الموظفين ، دامت روح الألفة والتكاتف بين عناصر المنظومة ودام الخير بيننا.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد مؤخرا أن قرارا سوف يصدر بشأن استئناف النشاط الرياضى خلال شهر مايو الجارى.