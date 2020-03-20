AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي الصيد يقرر غلق أبوابه 10 أيام للتعقيم

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:57 م
نادي الصيد
نادي الصيد
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن مجلس إدارة نادي الصيد بالدقي غلق أبواب النادي على مدار اليوم والاعتذار عن عدم استقبال الأعضاء وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١ مارس حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس.

ويأتي ذلك حرصا من مجلس الإدارة على سلامة وصحة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى وتماشيًا مع سياسة الدولة في توفير كل الوسائل الأمان خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس على الاستمرار في أعمال التعقيم لكافة أرجاء النادي وفروعه حرصًا على سلامة جميع الأعضاء والعاملين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم . 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه

مرتضى منصور يقرر غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع

الأهلي : النادي مفتوح أمام الأعضاء في الأماكن المفتوحة فقط

أخبار الرياضة.. تعليق النشاط الرياضي 15 يوما بسبب كورونا وقرار جديد من قطبي الكرة المصرية .. وظهور حالات جديدة في الكالتشيو

ابن البلد.. نجم الزمالك يتبرع بـ ربع مليون جنيه لمكافحة كورونا

"الإعلاميين" يجمد النشاط الرياضى بالقسم الثاني

ترشيحاتنا

لا مكان لهم في المقابر.. جثث كورونا تتكدس في إيطاليا.. فيديو

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

بعد تدخل النني.. تريزيجيه يوافق على الانضمام إلى بشكتاش التركي

وفاة جديدة و66 إصابة.. أخر إحصائيات كورونا في المغرب

مش هعلن.. نجيب ساويرس يرد على مطالبيه بالتبرع لأزمة الكورونا

مجانية ومالهاش باسوورد.. 11 معلومة عن منصة study الإلكترونية التي فتحتها التعليم لطلاب المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟