نادي الصيد يقرر غلق أبوابه 10 أيام للتعقيم





ويأتي ذلك حرصا من مجلس الإدارة على سلامة وصحة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى وتماشيًا مع سياسة الدولة في توفير كل الوسائل الأمان خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد المجلس على الاستمرار في أعمال التعقيم لكافة أرجاء النادي وفروعه حرصًا على سلامة جميع الأعضاء والعاملين.





يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم .





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد بالدقي غلق أبواب النادي على مدار اليوم والاعتذار عن عدم استقبال الأعضاء وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١ مارس حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس.