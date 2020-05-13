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فن

بسبب البرنس: محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه| والجمهور: حان وقت الانتقام

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أغنية نمبر وان.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا " مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة ثقة في الله نجاح".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الف مبرووك وعقبال موت فتحي" و "حان وقت الانتقام" و "الف مبروووووك يا برنس" و "كفارة".

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محمد رمضان يتابع ردود أفعال المصريين حول مسلسل البرنس

ويشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضاني 2020 ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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