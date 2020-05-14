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فن

شريف حافظ: بحب الأدوار العميقة والتمثيل مش سهل ويسرا أهم محطاتي الفنية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:13 ص
شريف حافظ
شريف حافظ
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ندى فكري
قال الفنان الشاب "شريف حافظ " إنه في بداية مشواره وأن التمثيل ليس مهنة سهلة علي الاطلاق حتي إن كنت تمتلك جميع الأدوات ولكنك تحتاج نصيبًا وحظًا كبيرًا.

وأوضح " شريف " انه بالرغم من ذلك يتمنى تقديم أدوار عميقة لان هذا ما يضيف لرصيد الممثل و يوضح موهبته.

وأشار ان دوره في مسلسل " ليالي اوجيني " كان دورا عميقا و يناقش حاله من الادوار الجميلة رغم صغر الدور لكنه اثر في الجمهور و كنت سعيد بالعمل مع الفنانة "انجي المقدم" لانها فنانة موهوبة ومتعاونة ومع المخرج الكبير هاني خليفة.

وأكد "شريف حافظ " في تصريح خاص لصدي البلد ان اهم محطاته الفنيه كانت مع الفنانه الكبيره " يسرا" .

و تابع ان من رشحه لدوره " الدكتور مصطفي " في مسلسل خيانه عهد كان المخرج سامح عبد العزيز و لم اقم بتحضير الشخصيه بسبب قصر الوقت و لكني ارتجلت من واقع معرفتي الشخصيه و توجيهات المخرج و كانت ردود الافعال ايجابيه حيث ان بعض الناس " سألوني انت دكتور بجد "

وأضاف انه يتمني التمثيل امام الفنان الكبير ماجد الكدواني و الفنان خالد النبوي.
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