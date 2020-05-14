مواطن يحول منزله لمقهى.. ورئيس حي وسط الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

قال العميد فادي وديع، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه بتشكيل لجنة من الحى وقسم الشرطة الواقع فى نطاقه، ورد لنا بلاغ بأن هناك شقة قام صاحبها بتحويلها إلى مقهى، بالمخالفة لكافة التعليمات المتبعة فى ظل إجراء تفشى جائحة كورونا المستجد، وعلى الفور تم التوجه إليها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأضاف "وديع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجنة حررت محضرا فى قسم الشرطة، كون صاحب الشقة، خالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 بشأن غلق المقاهى والكافيهات، مشددا على أنه قام بإغلاق الشقة وتشميعها بالشمع الأحمر.

وأكد رئيس حى وسط الإسكندرية، أن المخالفين اتبعوا طريقة التمويه فى التستر على جريمتهم، حيث يظهر للعيان أنها شقة سكنية ولكن لها باب خلفى يدخل منه رواد المقهى.





وتابع "نحن نحافظ على أرواح المواطنين.. ولكن فيه ناس مصرة على أنها تأتى من الأبواب الخلفية وتضر نفسها والمجتمع".



