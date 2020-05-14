موجز السوشيال ميديا| بسبب البرنس.. محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه.. والجمهور: حان وقت الانتقام.. هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

توكل كرمان تتصدر تويتر بعد ترشحها لمجلس حكماء فيس بوك ومغردون: خائنة



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #توكل_كرمان بعد ترشحها لمجلس حكماء والإشراف على محتوى فيس بوك





بسبب البرنس: محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه| والجمهور: حان وقت الانتقام

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أغنية نمبر وان.

هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام

رد فعل الجمهور السوداني بعد خروج رضوان البرنس من السجن.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من رد فعل الجمهور السوداني بعد خروج رضوان البرنس من السجن.



هاني رمزي يسترجع ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر بمقطع فيديو

شارك النجم هانى رمزى جمهوره فيديو قديما مع الراحل ابراهيم نصر والإعلامية هالة سرحان، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.