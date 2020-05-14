عفت نصار: من حق الزمالك المطالبة بحقه في قضية نادي القرن

قال الكابتن عفت نصار أنه لا ضاع حق وراءه مطالب وأنه من حق النادي واللاعبين الذين بذلوا الجهد والعرق أن يعود لهم الحق في قضية نادي القرن والتي تعرض نادي الزمالك فيها لظلم شديد.
وأضاف الكابتن عفت، خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة "الحدث اليوم"، أن نادي القرن يتم تتويجه بعدد البطولات القارية وليس لها علاقة بالبطولات المحلية التي توج بها كل فريق، فالزمالك حقق 9 بطولات مقابل 7 بطولات فقط للنادي الأهلي.
واستكمل كابتن عفت، أن على نادي الزمالك دعم رجل قوي في انتخابات اتحاد الكرة القادمة من أجل التحدث باسم نادي الزمالك وأن يدافع عنه بكل قوة وأن يكون هذا الشخص محاربا من أجل نادي الزمالك.
وواصل كابتن عفت أن هناك أعضاء في الاتحاد المصري تنتمي للنادي الأهلي كانت تفعل المستحيل من أجل خدمة ناديهم وتحقيق ما يساعدهم وهو ما فعله كابتن مجدي عبد الغني بفتح باب الإستبدال من أجل مساندة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق رغم عدم وجود نص باللائحة تنص على هذا.
وأضاف أنه يؤيد عودة الدوري الممتاز بإجراءات إحترازية وأن صحة الإنسان أهم من أي بطولة دوري ولا أعلم سبب ما يخرج به بعض الإعلاميين عن ضرورة تتويج النادي الأهلي بالدوري فاللائحة تنص في حالة إلغاء الدوري يتم إلغاء كل ما بني عليه، مشيرا إلى أنه في حالة إعلان الأهلي بطلا يتم استكمال القرار بهبوط ثلاثة أندية وصعود ثلاثة آخرين وإنهاء دوري المجموعات في الدرجة الثانية.
واستكمل تصريحاته أنه لا يعتقد أن يتم إستكمال الدوري هذا الموسم وأنه من أجل عودة الدوري تحتاج لفترة لا تقل عن أربعة شهور ونصف من أجل الإستعداد ودخول اللاعبين الأجانب للحظر الطبي وأن صحة لاعب واحد أهم كثيرا من كل البطولات.
وأشار عفت نصار إلى أن الإتحاد الإفريقي لم يقرر بشكل نهائي عودة البطولات الإفريقية وأنه يدرس مقترحا بمشاركة الزمالك والترجي والوداد في بطولة كأس العالم للأندية بالصين وأن البطولة الحالية لم يتم تحديد موعد إستئنافها من أجل المحافظة على الصحة العامة للجميع.