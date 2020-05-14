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رياضة

عفت نصار: من حق الزمالك المطالبة بحقه في قضية نادي القرن

الخميس 14/مايو/2020 - 06:29 ص
عفت نصار
عفت نصار
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ملك موسي
قال الكابتن عفت نصار أنه لا ضاع حق وراءه مطالب وأنه من حق النادي واللاعبين الذين بذلوا الجهد والعرق أن يعود لهم الحق في قضية نادي القرن والتي تعرض نادي الزمالك فيها لظلم شديد.

وأضاف الكابتن عفت، خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة "الحدث اليوم"، أن نادي القرن يتم تتويجه بعدد البطولات القارية وليس لها علاقة بالبطولات المحلية التي توج بها كل فريق، فالزمالك حقق 9 بطولات مقابل 7 بطولات فقط للنادي الأهلي.

واستكمل كابتن عفت، أن على نادي الزمالك دعم رجل قوي في انتخابات اتحاد الكرة القادمة من أجل التحدث باسم نادي الزمالك وأن يدافع عنه بكل قوة وأن يكون هذا الشخص محاربا من أجل نادي الزمالك.


وواصل كابتن عفت أن هناك أعضاء في الاتحاد المصري تنتمي للنادي الأهلي كانت تفعل المستحيل من أجل خدمة ناديهم وتحقيق ما يساعدهم وهو ما فعله كابتن مجدي عبد الغني بفتح باب الإستبدال من أجل مساندة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق رغم عدم وجود نص باللائحة تنص على هذا.

وأضاف أنه يؤيد عودة الدوري الممتاز بإجراءات إحترازية وأن صحة الإنسان أهم من أي بطولة دوري ولا أعلم سبب ما يخرج به بعض الإعلاميين عن ضرورة تتويج النادي الأهلي بالدوري فاللائحة تنص في حالة إلغاء الدوري يتم إلغاء كل ما بني عليه، مشيرا إلى أنه في حالة إعلان الأهلي بطلا يتم استكمال القرار بهبوط ثلاثة أندية وصعود ثلاثة آخرين وإنهاء دوري المجموعات في الدرجة الثانية.

واستكمل تصريحاته أنه لا يعتقد أن يتم إستكمال الدوري هذا الموسم وأنه من أجل عودة الدوري تحتاج لفترة لا تقل عن أربعة شهور ونصف من أجل الإستعداد ودخول اللاعبين الأجانب للحظر الطبي وأن صحة لاعب واحد أهم كثيرا من كل البطولات.

وأشار عفت نصار إلى أن الإتحاد الإفريقي لم يقرر بشكل نهائي عودة البطولات الإفريقية وأنه يدرس مقترحا بمشاركة الزمالك والترجي والوداد في بطولة كأس العالم للأندية بالصين وأن البطولة الحالية لم يتم تحديد موعد إستئنافها من أجل المحافظة على الصحة العامة للجميع.

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