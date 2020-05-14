ونحب تاني ليه الحلقة 20.. شريف منير يفقد الذاكرة





قامت "هدير" كارولين عزمي بالأتصال بـ "غالية" ياسمين عبد العزيز لتخبرها بحادث "عبدالله" و"ميرنا" وأكد الأطباء أن حالتهما حرجة جدا، فدخلت "غالية" في بكاء شديد واسترجعت ذكرياتها مع طليقها.





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بينما فقد شريف منير "عبد الله" الذاكرة بسبب الحادث، فهو لا يتذكر الفترة التي مرت بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز، ويتعامل كإنهم لم يتركا بعضهما البعض.





وقامت تارا عماد، بالأعتراف لكريم فهمي "مراد السويفي" بحبها له، وطلبت منه ألا يقول لها أي شئ أو يعلق على الأمر من الأساس، خاصة وإنا تعلم انه لا يحبها في الوقت الراهن.