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تعليم

جامعة الأزهر: استقبالنا 2700 عائد من الخارج ونوفر لهم الوجبات مجانا.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 05:00 ص
الأزهر: استقبال حوالي
الأزهر: استقبال حوالي 2700 عائد من الخارج ونوفر لهم الوجبات
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر رفعت كفاءة المدن الجامعية من أجل استقبال العائدين من الخارج ضمن إجراءات الدولة للحجر الصحي.

وقال "المحرصاوي"، في تصريح له، إن العائدين من الخارج أعدادهم كثيرة ولذلك اضطرت جامعة الأزهر إلى فتح جميع المباني من أجل استيعاب هذه الأعداد.

وأشار إلى أن عدد العائدين من الخارج والذين استقبلتهم جامعة الأزهر يبلغ حوالي 2700 شخص، وننتظر الآن استقبال طائرات تقل عائدين إضافيين.

وأوضح أن العائدين من الخارج توفر لهم وجبات غذائية لا نقول وجبة او وجبتين، بل هناك البعض منهم يحصل على أربعة وجبات غذائية في اليوم.

كما أن هناك تجهيزات للمدن بأجهزة التعقيم وبوابات التعقيم على مداخل المدينة، وتم التنسيق مع وزارة الصحة أن يسكن كل اثنين نزلاء في غرفة واحدة.

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