AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة كيا العالمية لصناعة السيارات الكشف عن السيارة موديل بيكانتو 2020 فيس ليفت ، وانطلاقها في السوق الكوري هذا الأسبوع .

وتشمل تحديثات السيارة كيا بيكانتو 2020 مقدمة مختلفة ولمسات كروم للشبك الأمامي على هيئة وجه النمر ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية LED.

اقرأ أيضا :

هدية هتلر تنتهي إلى قطع غيار في وكالة البلح.. قصة سيارة الملك فاروق

اخترع لـ تسيلا جديد يحدث ثورة فى عالم السيارات الكهربائية

شاهد التصميم التخيلي لـ لاند روفر 2022.. صور

كما نرى فى السيارة كيا بيكانتو 2020 زخرفات سوداء مصقولة حول الشبك الأمامي بالأسفل، مع تحديثات أخرى بالخلفية وجنوط 14 و16 إنش جديدة وطلاء أصفر جديد.

أما التحديثات الداخلية للسيارة كيا بيكانتو 2020 فتشمل زخرفات برتقالية وشاشة عرض لونية اختيارية 4.2 إنش وشاشة أخرى لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع توفر نظام ملاحة في النسخة الأعلى في المجال وإضافة مزايا الاتصال بالإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل غلق وفتح الأبواب ومكيف الهواء وغيرهم عبر تطبيق على الجوال، مع تحديثات هوائية عن بعد للخرائط وميزات البلوتوث والتحكم الصوتي والمزيد.

وانطلقت كيا بيكانتو فيس ليفت بمحركات تشمل 1.0 لتر 3 سلندر وأخرى 4 سلندر سعة 1.25 لتر مع محرك 3 سلندر توربو ثالث، مع جير أوتوماتيكي 4 سرعات.

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. هيونداي كريتا 2021 الجديدة قبل ظهورها فى الهند .. فيديو

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور

تعرف على أسعار كيا كرنفال الجديدة 2020 فى السعودية اليوم

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان صني 2021 بأسواق الخليج

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

ترشيحاتنا

سيلفي السجن.. نور تنشر صورة من كواليس مسلسل البرنس

مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

بعد خروجه من السجن.. رضوان البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: اشوفها بتولع

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

صلاة التهجد كم ركعة؟.. يحسدك على ثوابها الكثيرون

AdvertisementS

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

4 ركعات في العشر الأواخر من رمضان تغفر كل ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. عاش حياة مأساوية في أيامه الأخيرة وأصيب بالعمى

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد