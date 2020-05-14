رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

أعلنت شركة كيا العالمية لصناعة السيارات الكشف عن السيارة موديل بيكانتو 2020 فيس ليفت ، وانطلاقها في السوق الكوري هذا الأسبوع .

وتشمل تحديثات السيارة كيا بيكانتو 2020 مقدمة مختلفة ولمسات كروم للشبك الأمامي على هيئة وجه النمر ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية LED.

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كما نرى فى السيارة كيا بيكانتو 2020 زخرفات سوداء مصقولة حول الشبك الأمامي بالأسفل، مع تحديثات أخرى بالخلفية وجنوط 14 و16 إنش جديدة وطلاء أصفر جديد.

أما التحديثات الداخلية للسيارة كيا بيكانتو 2020 فتشمل زخرفات برتقالية وشاشة عرض لونية اختيارية 4.2 إنش وشاشة أخرى لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع توفر نظام ملاحة في النسخة الأعلى في المجال وإضافة مزايا الاتصال بالإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل غلق وفتح الأبواب ومكيف الهواء وغيرهم عبر تطبيق على الجوال، مع تحديثات هوائية عن بعد للخرائط وميزات البلوتوث والتحكم الصوتي والمزيد.

وانطلقت كيا بيكانتو فيس ليفت بمحركات تشمل 1.0 لتر 3 سلندر وأخرى 4 سلندر سعة 1.25 لتر مع محرك 3 سلندر توربو ثالث، مع جير أوتوماتيكي 4 سرعات.