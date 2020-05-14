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فن

موجز السوشيال ميديا: آسر ياسين بشخصية مستر عمر.. حرق أحداث نهاية مسلسل البرنس.. كيف احتفلت إنجي المقدم بعيد ميلاد شقيقتها

الخميس 14/مايو/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


وظهر آسر ياسين فى الفيديو وهو يتحدث إلى شخص برفقته قائلا: "مستر عمر شخصيا بيقولكوا هاى شوجرز".



ويظهر في الفيديو محمد رمضان أثناء الانتقام من أشقائه بعدما قاموا بقتل زوجته وابنه، وسجنهم له بسبب الميراث.


شارك رامز جلال جمهورة عبر "إنستجرام" بفيديو جديد للناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، من حلقة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".



حذرت الفنان روجينا متابعيها من أي أكونتات أخرى منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر غير إيميلها الرسمي المدعم بالعلامة الزرقاء.


نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
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