تداول إجابات امتحان علم نفس 2 ثانوي عبر فيسبوك

يشهد الآن أحد جروبات الصف الثاني الثانوي تداول الإجابات قيل إنها تخص امتحان مادة علم النفس الذي يؤديه طلاب 2 ثانوي الآن إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.
يأتي ذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة من بدء زمن الامتحان الذي بدأ منذ 9 صباحا ومن المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، لأداء امتحان التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.