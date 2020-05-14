تداول إجابات امتحان علم نفس 2 ثانوي عبر فيسبوك





يأتي ذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة من بدء زمن الامتحان الذي بدأ منذ 9 صباحا ومن المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.





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ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، لأداء امتحان التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، و الجيزة، و الإسكندرية، و أسيوط، و كفر الشيخ، و قنا، و الفيوم، و دمياط، و الإسماعيلية، و أسوان، و بورسعيد، و شمال سيناء، و الوادي الجديد، و جنوب سيناء.

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، و الدقهلية، و القليوبية، و الغربية، و المنوفية، و البحيرة، و المنيا، و سوهاج، و بني سويف، و الأقصر، و السويس، و البحر الأحمر، و مطروح.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

https://stream.moe.gov.eg/ وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر

يشهد الآن أحد جروبات الصف الثاني الثانوي تداول الإجابات قيل إنها تخص امتحان مادة علم النفس الذي يؤديه طلاب 2 ثانوي الآن إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.