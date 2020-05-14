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برلمان

الحرية المصري يشكل لجنة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب والشيوخ

الخميس 14/مايو/2020 - 09:57 ص
اجتماع حزب الحرية
اجتماع حزب الحرية عبر الفيديوكونفرانس
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ماجدة بدوى
عقد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، اجتماعًا مهمًا بالفيديو كونفرانس مع أمناء الحزب بالمحافظات تم فيه مناقشة عدد من القضايا، وفي مقدمتها ملف الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب والشيوخ وتشكيلات هيئات المكاتب. 

وأوصى الاجتماع بقيام مكتب التنظيم المركزي بالتواصل مع أمين كل محافظة للقيام بالإعداد النهائي للهياكل التنظيمية للحزب بالمحافظة وإرسال التشكيلات في الأقسام والمراكز والمتابعة مع أمانة التنظيم وتحديد 5 يونيو للانتهاء من ذلك الأمر. 

وقال الدكتور صلاح حسب الله إنه تقرر خلال الاجتماع البدء في عمل لجنة تلقى طلبات  الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتأكيد على فتح مقرات الحزب بالمحافظة وإرسال اسم المسئول عن كل مقر للتواصل والاهتمام بالفئات التى نص عليها الدستور "مرأة . عمال. فلاحين. شباب . اعاقة . أقباط"

وتمت مناقشة الخطة القادمة للحزب خاصة فيما يتعلق بافتتاحات المقرات الجديدة للحزب في محافظات أسوان وكفر الشيخ وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وقال الدكتور صلاح حسب الله انه تقرر استمرار دور الحزب فى مساندة ودعم جهود الدولة بجميع مؤسساتها فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد وتقديم جميع أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع قيادات الحزب خلال هذا الاجتماع وجهوا الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض من جميع أعضاء المنظومة الصحية المصرية على جهودهم الكبيرة وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها خلال تصدرهم للصفوف الأولى في مواجهتهم لفيروس كورونا. 
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