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حوادث

ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية فى حملة لضبط الخارجين عن القانون، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق. 


وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط 6 عاطلين وتجار مخدرات وتوصلت التحريات إلى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط العنصر الإجرامى "أحمد ا ح"، وشهرته "أحمد بانجو "عاطل ومقيم دروه – أشمون – المنوفية حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية بخزينتها 9 طلقات من ذات العيار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط "محمد ع خ" عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 375 جنيها وهاتف محمول. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من "هانى م ع"  وشهرته "هانى فنيه" عاطل و"محمد س ا" عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وفارغ طلقة وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 90 جراما ومبلغ مالى 295 جنيها و2 هاتف محمول. 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "عبدالرحيم م ع" عاطل ومقيم عزبة العزازى – بهتيم – دائرة القسم وبحوزته سلاح ناري طبنجة معدلة عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار وكمية من الأستروكس المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
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