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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 ص
وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات التخطيط العمرانى، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.


وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم والمساندة، لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهدًا فى تنفيذ جميع المشروعات التى تحقق التنمية وتخدم أهالينا بالمحافظة.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، ولجميع قيادات وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، على جهدهم المبذول فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة، كما استعرض عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان فى المحافظة.

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة
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