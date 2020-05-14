وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و مشروعات الإسكان ، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات التخطيط العمرانى، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة. عقد الدكتور عاصم الجزار،، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات التخطيط العمرانى، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.









وزارة الإسكان تقدم كل الدعم والمساندة، لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهدًا فى تنفيذ جميع المشروعات التى تحقق التنمية وتخدم أهالينا بالمحافظة. وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، مؤكدًا أنتقدم كل الدعم والمساندة، لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهدًا فى تنفيذ جميع المشروعات التى تحقق التنمية وتخدم أهالينا بالمحافظة.





وزارة الإسكان ، وأجهزتها المختلفة، على جهدهم المبذول فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة، كما استعرض عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان فى المحافظة. ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، ولجميع قيادات، وأجهزتها المختلفة، على جهدهم المبذول فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة، كما استعرض عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان فى المحافظة.



