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ديني

شيخ الأزهر يلقي كلمة للعالم ضمن المشاركة في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

الخميس 14/مايو/2020 - 10:48 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، اليوم الخميس ، كلمة في إطار مشاركة فضيلته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" ، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية .

ومن المقرر أن تبث كلمة  الإمام مباشرة على موقع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الصفحات الرسمية للأزهر الشريف في تمام الساعة ٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة ، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة . 

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت في الثاني من مايو الجاري دعوة «صلاة من أجل الإنسانية» ، ودعت فيها شعوب العالم كافة، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير فى الرابع عشر من مايو الجاري، كل فرد فى مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية .

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