شيخ الأزهر: تطبيق مبدأ العدل أساس استقرار المجتمعات

شيخ الأزهر في برنامج الإمام الطيب :





- عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام

- العدل لا مفر منه لاستقرار المجتمعات ويشعر الناس بالهدوء والطمأنينة

- المسلم وغير المسلم سواء في دين الإسلام

- الله أنزل على نبيه تسع آيات في تبرئة يهودي مظلوم وإدانة مسلم ظالم







قال الدكتور أحمد الطيب، قال الدكتور أحمد الطيب،

شيخ الأزهر

الشريف، إن عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام، وأن تطبيق هذا المبدأ لا مفر منه لاستقرار المجتمعات؛ بل هو أساس لشعور الناس بالهدوء والطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن المسلم وغير المسلم سواء في دين الإسلام الذي هو دين العدل والإنصاف والمساواة بين بني آدم.

وأضاف فضيلة

الإمام الأكبر

خلال الحلقة الثامنة عشر في برنامجه

"

الإمام الطيب"

أن الله أنزل على نبيه"صلى الله عليه وسلم" في قرآنه الكريم تسع آيات بينات في سورة النساء، في تبرئة يهودي مظلوم وإدانة مسلم ظالم، وتعتب على النبي "صلى الله عليه وسلم" ميله لتصديق المسلم وتكذيب اليهودي، وكل ذلك في جو كان فيه أغلبية اليهود تناصب الإسلام والمسلمين العداء، وتتربص بهم وتعين عليهم أهل الشرك والوثنية من قريش.

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