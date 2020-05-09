AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شيخ الأزهر: الله أمر أولياء اليتامى من الأغنياء بالعفة في التعامل مع أموالهم .. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:05 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم أمر المسلمين التحلي بالخلق ، وحث ديننا الإسلامي الأغنياء الذهاب الى العاجزين عن الكسب من الفقراء وتقديم الصدقة. 

وأضاف شيخ الأزهر خلال برنامج " الإمام الطيب" على فضائية " دي ام سي"  أن العفة فضيلة تلازمها فضائل عدة، في مقدمتها الاستغناء والاستعلاء المحمود، كتعفف الفقير واستغنائه عما في يد الناس، فهذه المعاني السامية أمر القرآن الكريم بالتحلي بها، قال تعالى: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم".

وأضاف شيخ الأزهر أن الله أمر أولياء اليتامى من الأغنياء بالعفة في التعامل مع أموالهم وذلك في قوله تعالى:" ومن كان غنيًا فليستعفف.."، كذلك أمر الله الشباب ممن لا يستطيعون الزواج بالعفة وذلك في قوله تعالى:" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله"، مبينًا أن الله وعد هؤلاء الصابرين بتيسير الأسباب ووعده لا يتخلف، مضيفًا أن ذلك الوعد تحقق كثيرًا رغم غلاء المهور وسفه النفقات ووضع الأموال في غير موضعها الصحيح وكلها عقبات تضرب عفة الشباب في مقتل.

في سياق آخر، أدان الأزهر الشريف، ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من قرارات مصادقة الكيان الصهيوني على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.

وأكد الأزهر رفضه القاطع للانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آداب إخراج الصدقة والزكاة.. 13 مكافأة ربانية تجعل تبادر بها دون إهانة الفقير

فضل الصدقة يوم الجمعة.. أنواعها والفرق بينها وهذه الأمور تفسدها

شيخ الأزهر: العفة من أهم أخلاق بناء استقرار المجتمعات

الأزهر: مصادرة الكيان الصهيوني لأراض بمحيط الحرم الإبراهيمي تهدف لتسهيل اقتحامه

الطيب: تحرير الرجل أو المرأة من الشهوات من أبرز ثمرات العفة

شيخ الأزهر: 5 شروط مهمة للعفة.. وعبد الشهوات أذل من الرق.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. تعليق أحمد داش على انتشار كلمة انت شمام

مسلسل البرنس الحلقة 15 .. روجينا تكتشف أمرا مهما

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

شاهد .. يسرا تكشف عن موقفها من تحول نور هشام سليم جنسيًا لذكر

بعد ظهوره فى فلانتينو.. قصة حبس شقيق وزير المالية بطرس غالى 30 عاما بتهمة تهريب الآثار

الجيش الإثيوبي يعترف بإسقاط طائرة مدنية صومالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة