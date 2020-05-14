أجواء اليوم السادس لتسليم الأبحاث الورقية في إحدى مدارس الزاوية بالقاهرة.. صور

يتوافد الان على جميع المدارس طلاب الصفوف 5 و6 ابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل"، لتسليم الابحاث الورقية بعد أن تخلفوا عن تسليمها في مواعيدهم الاولى التي حددتها لهم وزارة التربية والتعليم في جدول تسليم الابحاث الورقية في المدارس.
وفي هذا التقرير ، ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء اليوم السادس لـ تسليم الابحاث الورقية في المدارس التابعة لإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتحديدا مدرسة محطة شمال الإبتدائية .
وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة ، وعلى موقع الادارة التعليمية .
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من اخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية.