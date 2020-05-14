أجواء اليوم السادس لتسليم الأبحاث الورقية في إحدى مدارس الزاوية بالقاهرة.. صور

يتوافد الان على جميع المدارس طلاب الصفوف 5 و6 ابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل"، لتسليم الابحاث الورقية بعد أن تخلفوا عن تسليمها في مواعيدهم الاولى التي حددتها لهم وزارة التربية والتعليم في جدول تسليم الابحاث الورقية في المدارس.





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وفي هذا التقرير ، ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء اليوم السادس لـ تسليم الابحاث الورقية في المدارس التابعة لإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتحديدا مدرسة محطة شمال الإبتدائية .



