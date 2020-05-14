بدءا من الأسبوع المقبل.. توزيع 2713 كارت تكافل وكرامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تقرر بدءًا من الاسبوع المقبل، توزيع 2713 كارت فيزا جديد علي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وقال المحافظ في بيان، الخميس، إن عملية التوزيع ستتم من خلال كافة الادارات الإجتماعية على مستوى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.





وشدّد على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وشدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء اعمال التطهير والتعقيم للادارات الاجتماعية التي ستشهد توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة علي مستحقيها.





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من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أنه ورد للمديرية 12 كارت فيزا تكافل، و2701 كارت فيزا كرامة، بإجمالي 2713 كارت فيزا تكافل وكرامة، وكذلك الأرقام السريّة الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة.





يذكر أنه خلال شهر أبريل الماضي تم توزيع عدد 5136 كارت فيزا تكافل ، وعدد 1348 كارت فيزا ضمان وعدد 16259 كارت فيزا كرامة ، وعدد 663 كارت فيزا قائم بالصرف بإجمالي 23406 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على مستحقيه.