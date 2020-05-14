الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف

لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.



و تم البدء فى أعمال تأهيل الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا حيث تم طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال (3) ترع بهندسة رى ببا بمحافظة بنى سويف وهى( جنابية الشراهنه ، فرع خلف ، فرع جزيرة الزنيقه ).



وتجدر الاشارة الى انه جارى العمل في ١٨ ترعه بهندسة رى ببا وهى: عمار القبلية، فرع ١ أبو واصف، منيل موسى، أحمد باشا القبلية، فرع أحمد باشا البحرى، جزيرة بيا، وفرع تل كفر منصور ، وفرع بطه، الفرع الغربى لترعة غياضه، فرع ١ ام الجنازير، فرع قمبش، الشراهنه البحرية، و فرع ١ أحمد باشا، فرع طرشوب، جنابية عمار، فرع الحاج على، الزنيقه، الفرع القبلى لبنى عطيه.





وفيما يخص محافظة قنا فجارى تنفيذ التبطين لترعة البروات فى مركز قوص.



وجدير بالذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسه كل حاله ترعه على حده.