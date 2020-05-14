AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف

الخميس 14/مايو/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ،وتفعيل محاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع. 

و وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقًا لخطة الوزارة لتأهيل الترع لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

و تم البدء فى أعمال تأهيل الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا حيث تم  طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال (3) ترع بهندسة رى ببا بمحافظة بنى سويف وهى( جنابية الشراهنه ، فرع خلف ، فرع جزيرة الزنيقه ).

وتجدر الاشارة الى انه جارى العمل  في ١٨ ترعه بهندسة رى ببا وهى: عمار القبلية، فرع ١ أبو واصف، منيل موسى، أحمد باشا القبلية، فرع أحمد باشا البحرى، جزيرة بيا، وفرع تل كفر منصور ، وفرع بطه،  الفرع الغربى لترعة غياضه، فرع ١ ام الجنازير، فرع قمبش، الشراهنه البحرية، وفرع ١ أحمد باشا، فرع طرشوب، جنابية عمار، فرع الحاج على، الزنيقه، الفرع القبلى لبنى عطيه.

وفيما يخص محافظة قنا فجارى تنفيذ التبطين لترعة البروات فى مركز قوص.

وجدير بالذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسه كل حاله ترعه على حده.
الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف
الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف
الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف
الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف
الرى:الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع بهندسة رى ببا في بنى سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور

لترشيد ورفع كفاءة الرى.. صيانة المجارى المائية في أسوان

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع ومشروع الري الحديث

رئيس الوزراء يستعرض خطة وزارة الري لتحويل الزراعة في مصر للري الحديث .. عبد العاطي: بدأنا مشروعا قوميا لتطهير وتأهيل 7 آلاف كم من الترع

بتكليف من الرئيس.. تعرف على مشروع عملاق تنفذه وزارة الرى ويوفر فرص عمل لـ9 آلاف عامل يوميا

استكمال أعمال رفع كفاءة وتطهير وتغطية الترع والمصارف في أسوان

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

صلاة التسابيح.. تخلص من ذنوبك في دقائق بهذه الطريقة

رضا عبدالعال يسخر من تصريح طارق حامد عنه في برنامج رامز جلال.. فيديو

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني ويعلن اللجوء إلى المحكمة الرياضية.. شوبير يكشف موقف رمضان من الأهلي

هل أخرج زكاة الفطر نقودا أم سلعا.. الأزهر يجيب

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة