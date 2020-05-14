ننشر خريطة توزيع العمل على الدوائر الجنائية خلال دور شهر يونيو باستئناف القاهرة

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا شمل خريطة توزيع العمل على الدوائر الجنائية بمحكمة خلال دور شهر يونيو، والذي شمل أن تختص كل من الدائرة الأولى والثانية والرابعة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالعمل خلال دور يونيه 2020 أيام الاثنين والثلاثاءوالأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتهاوذلك بالأسبوع الأول بالإضافة إلى عملها.





وأضاف القرار على أن تختص كل من الدائرة الثامنة والعاشرة والحادية عشر جنایات جنوب القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالعمل خلال دور یونیو۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الثاني بالإضافة الي عملها، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامرالحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الثالث بالإضافة إلى عملها.





وأيضا تختص كل من الدائرة العشرون والثالثة و العشرون والرابعة والعشرون جنایات جنوب القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية القاهرة الجديدة التجمع الخامس بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجدید أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الرابع بالإضافة إلى عملها.





كما تختص كل من الدائرة الأولى والثالثة جنايات الجيزة المنعقدة جلساتها بربيع الجيزي والخامسة والعشرون المنعقدة جلساتها بالكليو ۱۰٫5 بالعمل خلال دور یونیه ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الأول بالإضافة إلى عملها.





و تختص كل من الدائرة الرابعة والسادسة جنايات الجيزة المنعقدة جلساتها بربيع الجيزي والدائرة السادسة والعشرون المنعقدة جلساتها بالكليو ۱۰٫5 بالعمل خلال دور یونیه ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستثنافاتها وذلك بالأسبوع الثاني بالإضافة إلي عملها.





و تختص كل من الدائرة الثامنة والتاسعة جنايات الجيزة المنعقدة جلساتها بربيع الجيزي والدائرة السابعة والعشرون المنعقدة جلساتها بالكليوه۱۰٫ بالعمل خلال دور یونیه 2020 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الثالث بالإضافة الي عملها.





كما تختص كل من الدائرة الرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر جنایات جنوب القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام.





و تختص كل من الدائرة العاشرة والثانية عشر جنايات الجيزة المنعقدة جلسائها بربيع الجيزي والدائرة الثامنة والعشرون المنعقدة جلساتها بالكليو ۱۰٫5 بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الرابع بالإضافة الي عملها.





بينما تختص كل من الدائرة الأولى والثالثة والسادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واسستئنافاتها وذلك بالأسبوع الأول بالإضافة الي عملها.





تختص كل من الدائرة السابعة والتاسعة والحادية عشر جنایات شمال القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الثاني بالإضافة الي عملها.





حادي عشر - تختص كل من الدائرة الرابعة عشر والسادسة عشر والثامنة عشر جنایات شمال القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحبس واستءنفاتها وذلك بالأسبوع الثالث بالإضافة إلى عملها انساني عشر.





تختص كل من الدائرة العشرين والثانية والعشرون جنایات شمال القاهرة المنعقدة جلساتها بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية والدائرة الثانية والثلاثون بمحكمة عابدين بالعمل خلال دور یونیو ۲۰۲۰ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وتنظر خلالها تجديد أوامر الحيس واستئنافاتها وذلك بالأسبوع الرابع بالإضافة لي عملها.





علي ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من دور یونیه ۲۰۲۰ و على المكتب الفني تنفيذه .



