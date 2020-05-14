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محافظات

وفاة مدير إدارة القرين البيطرية في الشرقية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

الخميس 14/مايو/2020 - 12:13 م
وفاة مدير إدارة القرين
وفاة مدير إدارة القرين البيطرية في الشرقية بسبب كورونا
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محمد الطحاوي

أكد مصدر بمديرية الطب البيطري بالشرقية وفاة الدكتور "عبد الرحمن عمر" مدير إدارة القرين البيطرية بمحافظة الشرقية، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل.


فيما أكد الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إصابة الفقيد بالفيروس لم تكن من داخل الإدارة، ولكنه أصيب من خلال تعاملاته اليومية العادية وعقب اكتشاف إصابته تم عزلة فورا بمستشفى العزل.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يتم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية وبانتظام، كما تساهم فرق من المديرية في أعمال التطهير للمنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.


ومن جانبه فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الشرقية بأنه خلال الـ١٤ يوما منذ بدء العمل بالمستشفى، تم خروج ٢٤ حالة بعد تماثلها للشفاء تمامًا، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تكريم الفريق الأول من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد قضاء ١٤ يوما متواصلة لتقديم الخدمة والرعاية الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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