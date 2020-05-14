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محافظات

حظر الأسواق ونقل الباعة الثابتين وتجار الجملة بأبشواى في الفيوم ..صور

الخميس 14/مايو/2020 - 12:26 م
المهندس ايمن عزت
المهندس ايمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم
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قسم المحافظات
شارك المهندس ايمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والمهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى  في حملة مكبرة لنقل سوق الجملة والباعة الثابتين .

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم، بدعم من مركز الشرطة وقوه أمنية برئاسة العميد محمد جلال مأمور المركز والرائد إسلام العصار نائب المأمور، وشرطة مرافق الفيوم برئاسة النقيب شعبان محروس ورؤساء الوحدات المحلية والنواب ورؤساء القرى وقسم الإشغالات بالوحدة في الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس. 

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وشنت الحملة رفع كافة الباعة الثابتين وتجار الجملة وبضائعهم من شوارع المدينة وشارع الجمهورية بالكامل وشارع السنترال وشارع البحر المغطي بأبو جنشو ومنطقة بنك القاهرة وشارع شرق السكة الحديد وجميع شوارع المدينة، وذلك لنقلهم إلى سويقة الشيخ رضوان بعد أعمال النظافة والإنارة بها وسويقة الشيخ عبد العليم بعد تمهيدها والمقر الجديد بمنطقة المرمح بعد رفع التراكمات ومخلفات هدم المباني.

وشدد السكرتير المساعد على  إلزام البائعين بالمسافات الآمنة والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان أولا بأول، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة ومنع الأسواق والسويقات بالمدينة والقري، .

وكذلك التنبيه عليهم بالالتزام بمواقعهم وعدم المخالفة لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية والغرامات المباشرة والمصادرة النهائية للبضائع. وكذلك أصحاب المحلات بشارع الجمهورية الإلتزام بمحلاتهم والرصيف،وضبط ٤ مركبات من التكاتك لمخالفتهم قانون الحظر والتحفظ عليهم وتحرير محضر غرامة الحظر.
حظر الأسواق ونقل الباعة الثابتين وتجار الجملة بأبشواى في الفيوم ..صور
حظر الأسواق ونقل الباعة الثابتين وتجار الجملة بأبشواى في الفيوم ..صور
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